ABD duyurdu: BAE ve İsrail'le kuracağız

Terör ve işgal devleti İsrail'den ilk ticari uçak seferi ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien, BAE ve İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik bir cephe oluşturacağını bildirdi.

İsrail-BAE arasındaki ilk ticari uçuşa katılan O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ile Abu Dabi Havalimanı'nda ortak basın toplantısı yaptı.

Terör devleti İsrail'den doğrudan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye uçuş yapılmasının mühim olduğunu ileri süren O'Brien, BAE'nin İsrail ile anlaşmasıyla bu uçak seferinin yapılabildiğini, BAE ve İsrail'in büyükelçilerinin atama döneminde olduğunu, güvenlik, ekonomi, sağlık sistemi, eğitim başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğinde kararlı olduklarını söyledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd Al Nahyan olmadan işgalci İsrail'le anlaşmanın mümkün olmayacağını ifade eden O'Brien, bu anlaşmanın, 25 sene aranın ardından Orta Doğu'da barışa yönelik atılan en önemli adım olduğunu ileri sürdü.

Skandal anlaşma ile İsrali ve BAE'nin daha da güvende olacağını iddia eden O'Brien, BAE ve İsrail'in, ABD ile beraber İran'a karşı birleşik bir cephe kuracaklarını söyledi.

"İlişkilerimiz çok özel"

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ise, Abu Dabi Veliaht Prensi hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Al Nahyan'ın "yeni Orta Doğu'ya yön veren kişi" olduğunu iddia etti.

Kushner, bölgedeki en büyük tehlikenin ise İran olduğunu öne sürdü.

Kushner, BAE'nin ABD'li ile yaklaşık 30 seneye dayanan savunma alanında bir ilişkisinin olduğunu, ABD'nin aynen İsrail ile ilişkileri gibi BAE ile de askeri ilişkilerinin çok özel olduğunu, ileriki süreçte askeri ilişkiler konusunda daha fazla görüşmelerin olacağını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da terör devleti İsrail'in heyeti başkanı olarak BAE'de olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

ABD ve İsrailli heyetin BAE'ye yaptığı ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün devam etmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarına imza atmaları bekleniyor.