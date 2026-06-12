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Dünya ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi
Dünya

ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

Yeniakit Publisher
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ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) futbolseverlere vize problemi çıkarmaya devam ediyor. Arjantinlilerin de Dünya Kupası için yaptıkları vize başvurusu reddedildi. Bir elektronik firması da 100 Arjantinliye maçları izleyebilmesi için televizyon hediye etti.

Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD vizesi başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye, bir elektronik şirketi tarafından televizyon hediye edildi.

Washington Post'un haberine göre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD'ye vize başvurusu reddedilen​​​​​​​ taraftarlara, bir elektronik firmasından destek geldi.

"Noblex" isimli firma, vize reddi aldıklarına dair belge getiren 100 kişiye bedava televizyon verdi.

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