  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD dışişlerinden Ürdün hamlesi
Dünya

ABD dışişlerinden Ürdün hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 20:11:00 -
ABD dışişlerinden Ürdün hamlesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesi için çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'i başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgesel krizlere ilişkin çözüm çabaları da değerlendirildi.

ABD ile ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Ürdün Kralı, Filistin topraklarında tansiyonu düşürecek çabaların yoğunlaştırılması ve istikrarı sarsacak tek taraflı adımları durdurmanın önemine dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüm temeline dayalı adil ve kapsamlı barış için çalışmanın kaçınılmazlığını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23