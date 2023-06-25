ABD dışişlerinden Ürdün hamlesi

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'i başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgesel krizlere ilişkin çözüm çabaları da değerlendirildi.

ABD ile ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Ürdün Kralı, Filistin topraklarında tansiyonu düşürecek çabaların yoğunlaştırılması ve istikrarı sarsacak tek taraflı adımları durdurmanın önemine dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüm temeline dayalı adil ve kapsamlı barış için çalışmanın kaçınılmazlığını dile getirdi.

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