ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Bağdat’a sürpriz ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’ın başkenti Bağdat’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.07 Mayıs 2019 Salı 23:45
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’ın başkenti Bağdat’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Irak’a geldiği belirtildi. Irak hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, planlanmayan ziyaret kapsamında Pompeo’nun başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştüğü kaydedildi.
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