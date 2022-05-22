ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a şok! Üniversite öğrencisi böyle madara etti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir üniversitede katıldığı mezuniyet töreninde Filistin bayrağıyla çıkan bir genç kızın elini sıkmayı reddetmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
ABD'de bir üniversitede düzenlenen mezuniyet törenine katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Sahneye ülkesinin bayrağı ile çıkan Filistinli öğrenci, Blinken'ın elini sıkmayı reddetti.
ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Filistin bayrağıyla diplomasını alıp Blinken'ın elini sıkmadı
Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.
Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.