ABD destekli katliamcı komutan: 'Afganistan'da savaş başlatacağız'

Adı sivil katliamlarıyla anılan ABD destekli eski Kabil yönetiminin askeri komutanlarından Sami Sedat, Afganistan'da savaş başlatacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan General Sedat, Ramazan Bayramı sonrası ülkede savaşa başlayacaklarını ve Afganistan İslam Emirliği yönetimine saldıracaklarını ifade etti.

Sedat, savaş başlatacakları ülkeyi "Taliban'dan kurtaracaklarını" öne sürdü.

ABD ve Batı tarafından yoğun olarak desteklenen isimler arasında yer alan Sedat, aynı zamanda Batılı ülkelerde danışmanlık hizmeti veren bir firmaya sahip.

Sedat'ın halihazırda ABD'de veya bir Avrupa ülkesinde olduğu belirtiliyor.

'Yüzlerce sivilin katledilmesinden sorumlu'

Sami Sedat, Afganistan'da ABD işgali sırasında önde gelen askeri isimlerden biriydi.

Ülkenin güneyindeki Hilmend'deki Kabil yönetimi birliklerini komuta eden Sedat, yüzlerce sivilin katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

Özellikle 2021 yılının yaz döneminde Hilmend'in merkezi Leşkergah şehrinde Sedat'ın emriyle gerçekleştirilen bombardımanlarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Leşkergah şehir merkezi Sedat'ın talimatını verdiği hava ve kara bombardımanlarıyla hedef alınmış, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş, şehirde ağır hasar meydana gelmişti.

Taliban'ın şehir merkezini kontrol alması sonrasında Sedat Afganistan'ı terk etmişti.

Sedat'ın Afganistan'da yeniden savaş başlatacaklarına dair açıklamaları sonrasında, ülkede sivillerin Batı destekli güçlerce tekrar hedefe oturtulacağından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News