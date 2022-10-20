ABD deniz piyadesi Afgan çocuğu çalmakla suçlanıyor!

Afganistanlı çift, kendilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesine yardımcı olan deniz piyadesini bebeklerini çalmakla suçluyor.

Küçük Afgan üç yıl önce Amerikan özel kuvvetlerin düzenlediği bir operasyon sonrasında yıkıntıların arasından kurtarılmıştı.

Saldırıda bebeğin anne ve babasıyla birlikte 5 kardeşi hayatını kaybetmişti. Bu nedenle bebek aylarca bir Amerikan askeri hastanesinde tedavi gördükten sonra yeni evlenen kuzeni ve onun karısıyla birlikte yaşamaya başladı.

Tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi gereken aileye Amerikan deniz piyade avukatı Joshua Mast yardımcı oldu.

Amerikan askerlerinin ülkeyi terkettiği sırada yaşanan kaostan kaçan aile sonunda Washington DC'de Mast tarafından sıradan çıkarılarak öne geçirildi.

Fakat kontroller sırasında aileyi şaşırtan şey Mast'ın bebek için uzattığı Afgan pasaportu ve üzerinde yazan soy isim oldu. Bebeğin soy ismi Mast olarak kaydedilmişti.

Genç çift ABD'ye gittiklerinde bebeği kaybedeceklerinin farkında değildi. ABD'ye ulaştıktan 5 gün sonra Mast elindeki velayet belgesiyle bebeği ellerinden aldı.

AP araştırma ekibi tarafından mahkeme kayıtları taranarak ve ilgili kişilerle yapılan röportajlarla elde edilen bilgilere göre Mast, kendi Hristiyan inancına göre küçük bebeği kurtarmak için konumunu kullandı, Trump yönetimi sırasında üst düzey yetkililere mektuplar yazdı ve mahkemelere giderek küçük kızı evlat edinmeye çalıştı.

Şu anda 3,5 yaşında olan küçük kız en az 4 davanın konusu durumunda. Bebeği geri almak isteyen Afgan çift, Joshua ve eşi Stephanie Mast'ı dava etti. Mastlar ise bebeğin yasal ebeveynleri olduklarını onu korudukları için takdir edilmeleri gerektiğini savunarak davanın düşürülmesini istiyor.

Konu savunma, adalet ve dışişleri bakanlıklarının da dikkatini çekti. Çünkü başka bir ülke vatandaşını vasilerinden kaçırmak askeri ve diplomatik ilişkilere zarar verebilir.

Daha 3,5 yaşında olan bir çocuğun da özel kuvvetler baskınından canlı çıktıktan, askeri hastanede aylarca tedavi gördükten ve Afghan yönetiminin çöküşünden kaçtıktan sonra iki ailenin arasında çekişme konusu oldu.

Afgan aile Mastları komplo kurma, dolandırıcılık, saldırı ve sahte esaretle suçluyor. Mastlar ise bu iddiaların yersiz olduğunu, çiftin bebeğin kanuni ebeveyni olmadığını hatta akraba bile olmadıklarını savunurken tek amaçlarının çocuğu her türlü fiziksel, zihinsel ve duygusal zarardan korumak olduğunu belirtiyor.

Küçük kız şu anda Amerikalı aile ile birlikte Kuzey Karolayna eyaletinde yaşıyor. Afgan çift ise Teksas'ta yeni doğan kızları ile birlikte ilk çocuklarına tekrar kavuşmayı ümit ediyor.

Taliban'ın idareyi ele geçirmesinden önceki karmaşa nedeniyle daha da zorlaşan uzun ve karmaşık prosedürler sonrasında bebeğin son durumuna Virjinya eyaletinde bir mahkeme karar verecek.

Kaynak: Euronews