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"ABD darbe girişiminin arkasında değil tam önünde"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezüella'daki 'darbe girişiminin arkasında değil önünde olduğunu' ve bu durumu saklama gereği bile duymadığını belirtti.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:57
"ABD darbe girişiminin arkasında değil tam önünde"

Arreaza, Twitter'dan, muhalefetteki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ve tüm diplomatik ilişkilerini kestikleri ABD'yi hedef aldı.

Bakan Arreaza, paylaşımında "ABD hükümetinin, Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında değil, aksine öncülüğünü yaparak, maske takmadan, gizlemeye bile gerek duymadan önünde olması dikkat çekici. (Darbeyi) Washington'da planladılar ve dünyadaki uydu hükümetlerine, aktörlerine talimatlar vererek açık bir şekilde uyguluyorlar" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terketmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:57
  1. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza
  2. Juan Guaido
  3. ABD
  4. Venezuela
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