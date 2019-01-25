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ABD çekilmek için Suriye'ye asker takviyesi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, çekilme sürecine destek olmaları amacıyla Suriye'ye asker takviyesi yaptı.

25 Ocak 2019 Cuma 01:55
ABD çekilmek için Suriye'ye asker takviyesi yaptı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderdiği bildirildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklanmayan bir savunma yetkilisi, "Çekilme sürecinde bölgedeki ekipman ve kuvvetlerin korunması için ABD'nin Suriye'ye ek asker gönderdiği bilgisini teyit ediyorum." dedi.

Yetkili, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.

"Azalmadan önce artar"

İsmini açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili de güvenliği sağlamak için asker sayısının her çekilme sürecinde azalmadan önce arttığına vurgu yaptı.

Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınırken Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, "Doğal Kararlılık Operasyonu, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzey doğusundan düzenli çekilmesinde, ABD hükümetinin üzerinde koordinasyon belirlediği çerçeve izleniyor. Bu süreçte asker sayısı dalgalanacak. Operasyonel güvenlik kaygılarından dolayı spesifik askeri sevkiyat ve takvimler hakkında konuşmayacağız." dedi.

"Keyfi bir takvimle sınırlı olmayacak"

Çekilmenin, ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla koordinasyonu dahil, sahadaki koşullara uygun şekilde yapılacağını belirten sözcü, bu sürecin keyfi bir takvimle sınırlı olmayacağını kaydetti.

Pentagon, ABD'nin, Suriye'de resmi rakamlara göre 2 bin askeri bulunduğunu ifade ediyor ancak geçici görevle ülkeye girip çıkan, sayısı belli olmayan askerlerin de bulunduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 01:59
  1. ABD
  2. Suriye
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