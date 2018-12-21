ABD "çekiliyoruz" dedi, PKK delirdi! "Bütün DAEŞ'lileri salarız"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ortada kalan terör örgütü PKK/YPG, bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonuna karşı kendince hazırlık yaparken, diğer yandan da hem kendisine yeni destekçi arıyor hem de dünyayı tehdit ediyor.

Fransa'ya yalvardı



ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından YPG'li teröristlerin Fransa'dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'li teröristler, Fransa'nın bölgede daha aktif rol oynamasını istedi. Fransa, PKK'lıları koruma konusunda önde gelen Avrupa ülkelerinden biri...

Dünyayı DAEŞ'le tehdit etti

Terör örgütü tüm dünyayı, hapiste tutulan DAEŞ'li teröristleri serbest bırakmakla tehdit etti.

Katil Esed'le barış çağrısı

ABD'nin ani çekilişiyle ortada kalan terör örgütü PKK, Beşşar Esed ile işbirliği yapmanın yollarını da arıyor. YPG/PKK'nın Esed'i kendi kontrolleri altındaki bölgelere davet etmeye hazırlandığı ve aracılar gönderdiği belirtiliyor.