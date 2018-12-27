ABD Büyükelçiliğinin Twitter paylaşımı alay konusu oldu
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ülkede federal hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Twitter hesabının bundan sonra düzenli olarak güncellenmeyeceğini açıkladı.27 Aralık 2018 Perşembe 18:09
ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını etkiledi. Hükümetin kapanması nedeniyle paylaşım yapamayacağını belirten Büyükelçilik, takipçileri tarafından ti'ye alındı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."
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