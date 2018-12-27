ABD Büyükelçiliğinin Twitter paylaşımı alay konusu oldu

ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını etkiledi. Hükümetin kapanması nedeniyle paylaşım yapamayacağını belirten Büyükelçilik, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."