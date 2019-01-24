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'ABD bölgede Rusya ile Türkiye'yi çarpıştırabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının, bölgede Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir hamle olabileceğini savundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:21
'ABD bölgede Rusya ile Türkiye'yi çarpıştırabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesinin, bölgede Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir girişim olabilme olasılığını dışlamadığını belirtti.

Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin bölgede Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir girişim olabilme olasılığını dışlamadığını söyledi.

"Böyle bir olasılığı dışlamıyorum"

‘ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeden Rusya ve Türkiye'yi kafa kafaya getirmek için alan boşaltıyor olabilir mi' sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "Böyle bir olasılığı dışlamıyorum. Biz de, Ankara'daki meslektaşlarımız da, herkes bu adımın böyle bir boyutunun da olabileceğini çok iyi anlıyor. Bu da çözmemiz gereken denklemin bir parçası" diye konuştu.

"Tüm açılarını düşünmemiz bizim için önemli"

Aynı zamanda ‘olup bitenleri sadece bu açıdan yorumlanmasına' karşı olduğunu belirten Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Fiilen gerçekleşen sürecin tüm açılarını düşünmemiz ve hesaplamamız bizim için önemli. Sürecin tam olarak neyi içerdiğine dair şu anda yorum yapamam. Objektif verilerin analizi yapılmadan herhangi bir sonuca varmak mümkün değil. Basitçe söylemek gerekirse, özellikle ABD ile ilgili yorumu sözlerine değil, eylemlerine bakarak yapmak gerekir"

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:21
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Türkiye
  5. Suriye

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