ABD Başkanı Donald Trump'tan rakibi Joe Biden'e: Sosyalizmin truva atı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçimlerde rakibi olan Joe Biden'e yüklendi. Trump, Biden için "sosyalizmin truva atı" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede yapılacak olan seçimlerde aday gösterildi.
Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde aday gösterilmesini ABD Başkanlık Saray'ında yaptığı açıklama ile resmen kabul ettiğini duyurdu.
Seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump; Demokrat Partili rakibi Joe Biden'i hedef aldı.
Trump, Biden'i "Sosyalizmin Truva Atı" olarak tanımladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Amerikan halkını korumakla, vatandaşlarımızı tehdit eden anarşistler, provokatörler ve ayak takımına özgürlük tanımak arasında karar vereceğiz."
Demokratların ve Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok değerini yerle yeksan edeceğini söyleyen Donald Trump, "Joe Biden zayıf. Emirlerini liberal riyakarlardan alıyor. Bu kişiler, enkaz alanından kaçarken, kentlerini yerle bir eden insanlar." dedi.