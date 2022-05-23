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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Çin'e rest: Tayvan'ı işgal ederseniz askeri yanıt veririz!
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Çin'e rest: Tayvan'ı işgal ederseniz askeri yanıt veririz!

ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 09:41:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Çin'e rest: Tayvan'ı işgal ederseniz askeri yanıt veririz!

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyareti kapsamında geldiği Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü. Görüşmenin basına açık bölümünde Biden'dan Çin tarifeleri ve Tayvan konusunda kritik açıklamalar geldi.

"Askeri yanıt veririz"

İlk Asya ziyareti için Japonya'da olan ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini açıkladı.

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