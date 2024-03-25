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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten o şarkıya tempo! Anlamını öğrenince alkışlamayı kesti
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten o şarkıya tempo! Anlamını öğrenince alkışlamayı kesti

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:23:00 -
ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten o şarkıya tempo! Anlamını öğrenince alkışlamayı kesti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Porto Riko'da bilmeden Filistin ve Haiti hakkında bir şarkıya tempo tuttu. Harris'in protestoyu öğrenince alkışlamayı kestiği ortaya çıktı.

Fox News kanalının haberine göre Harris, 22 Mart'ta Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki toplum merkezini ziyaret etti. Merkezin avlusunda 6 kişilik bir müzik grubunca karşılanan Harris, söylenen şarkıya kafasını sallayıp, alkışlayarak tempo tuttu.

"Kamala, neden buradasın?"

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) kaynaklarına göre Harris, olay esnasında yanında bulunan bir kişinin, şarkı sözlerinin "Bilmek istiyoruz Kamala, neden buradasın? Filistin ve Haiti çok yaşasın!" şeklinde olduğu ikazına kadar göstericilere eşlik etti. Uyarının ardından alkışlamayı kesen Harris, şarkı bitene kadar kafasını yavaşça sallamayı sürdürdü.

Harris'in ziyareti sırasında toplum merkezi dışındaki protestocular ise "soykırımcı İsrail ve ABD" ve "Kamala Harris savaş suçlusu" sloganları attı.

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