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Aktüel Bazıları kısa süre sonra geri döndü! Sahil yolundaki karavanlar tek tek kaldırıldı
Aktüel

Bazıları kısa süre sonra geri döndü! Sahil yolundaki karavanlar tek tek kaldırıldı

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Beykoz’da Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan ve şikayetlere konu olan karavanlara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından bazı karavanlar sahipleri tarafından kaldırılırken, ulaşılamayanların araçları çekiciyle otoparka götürüldü.

İstanbul Beykoz'da uzun süredir tartışma konusu olan sahil yolundaki karavanlar için ekipler harekete geçti.

 

Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetlerine konu olan karavanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarıların ardından bazı karavan sahipleri araçlarını bulundukları yerden kaldırırken, sahiplerine ulaşılamayan karavanlar ise çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Karavanların çekildiği anlar ise havadan görüntülendi.

 

Karavanların kaldırılmasının ardından bazı araçların kısa süre içinde yeniden sahil yoluna geldiği görüldü.

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