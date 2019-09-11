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ABD basınında Bolton’un görevden alınmasıyla ilgili çeşitli iddialar yer aldı

ABD basınında, Başkan Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden almasıyla ilgili pek çok iddia yer aldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 23:47
ABD basınında Bolton’un görevden alınmasıyla ilgili çeşitli iddialar yer aldı

ABD basınında, Başkan Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden almasıyla ilgili pek çok iddia yer aldı. Bunların arasında Bolton’ın, Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki olası bir toplantıya da karşı çıktığı iddiası büyük yankı uyandırdı.


Başkan Donald Trump Salı günü sürpriz bir kararla ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’u görevden aldığını açıkladı. Trump’ın ‘pek çok konuda ayrı düştükleri’ gerekçesi ile aldığı bu karar sonrası basında bu fikir ayrılıklarına ilişkin pek çok iddia yer aldı. Trump ve Bolton arasındaki anlaşmazlıklara aşina olan ve adı verilmeyen Cumhuriyetçi danışmanlardan birine dayandırılan bir haberde Bolton’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracılığıyla Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan ruhani arasında gerçekleşmesi planlanmış bir toplantıya karşı çıktığı iddia edildi.



“Bolton’ın görevden alınmasının İran’ın ‘direnişinin’ bir sonucu”


ABD basınının iddialarını güçlendiren bir açıklama ise İran tarafından geldi. Ruhani’nin danışmanlarından olan Hesamodin Ashna, bir tweet’le, Bolton’ın görevden alınmasının İran’ın ‘direnişinin’ bir sonucu olduğunu söyledi. İran Hükümet sözcüsü Ali Rabiei ise yaptığı açıklamada Bolton’ın görevden alınmasının ABD’nin İran’a karşı tavrının daha az önyargılı bir tutum sergilemesinde yardımcı olabileceğini söyledi.


Bolton ile Trump arasındaki ilk ciddi kopmanın ise Ağustos sonunda yaşandığı iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre Bolton’ın bir talk şova katılması kararlaştırıldı ve onayladı. Öte yandan Bolton’ın söyleyeceği bazı sözlerin Trump’ı öfkelendirdiği ve bu yüzden yayının iptal edildiği aktarıldı. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Bolton’ın canlı yayında özel görüşmeleri aktarma yetkisi olmamasına rağmen bunu yapmaya hazırlandığını paylaştı.



Kuzey Kore ve Afganistan politikalarına karşı çıktı


Basında ayrıca Bolton’ın, Başkan’ın Kuzey Kore ile olan yakınlaşma konusundaki şüphecilik gösterdiği ve Trump’ın Afganistan’daki bir barış anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışmak için Taliban müzakerecilerini geçen hafta sonu Camp David’e getirme konusundaki fikrine de karşı çıktığı iddia edildi.


Trump’ın John Bolton’dan istifa etmesini istediğini ve bu sebeple Bolton’un istifasını sunduğu yönündeki açıklamasından sonra Bolton’dan konuya ilişkin açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’dedi” ifadelerini kullanmıştı.


Trump ise açıklamasında, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim”ifadelerini kullanmıştı.


Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” demişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 23:47
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