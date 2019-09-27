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ABD askerleri kendi kendilerini imha ediyor: 3 ölü!

ABD’ye ait aynı savaş gemisinde görev yapan 4 denizcinin intihar ettiği belirtildi. Mürettebatın üçü aynı hafta öldü.

27 Eylül 2019 Cuma 22:51
ABD askerleri kendi kendilerini imha ediyor: 3 ölü!

ABD’ye ait aynı savaş gemisinde görev yapan 4 denizcinin intihar ettiği belirtildi. Mürettebatın üçü aynı hafta öldü.

İlk önce Robert John Bartulewicz III isimli denizci 16 Temmuz’da öldü. Mürettebatın baş elektronik teknisyeni James Harold Shelton ise 14 Eylül’de hayatını kaybetti.

Vincent Forline ve Ethan Thomas Lee Stuart isimli iki denizci daha 19 Eylül’de intihar etti. Forline havacı ordu donatım görevlisiyken Stuart pilot olarak görev yapıyordu.

Dört kişi de ABD’nin uçak gemisi George HW Bush’ta görevlendirilmişti. The Navy Times’a göre tüm ölümlerin intihar olduğu belirtildi.

Geminin demirlediği Virginia’daki federal ve yerel polis görevlileri intiharları araştırıyor.

Daha önce Kasım 2017’de bir mürettebat üyesi intihar etmişti.

USS George HW Bush gemisi 28 ay sürecek, uzun süreli bir bakım için şu anda Virginia eyaletinin Norfolk şehrindeki limanda bulunuyor.

Ölümlerin hiçbiri uçak gemisinde gerçekleşmedi.

Atlantik Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü, “Denizciler aynı birimlerde hizmet etmiyordu ve ölümleri arasında bir bağlantı olmadığı görülüyor. Mürettebatta herkes birbirine destek oluyor ve ihtiyacı olanlara da kolaylık sağlıyor” dedi.

Geminin birlik komutanı Sean Bailey ölümlerden üzüntü duyduğunu belirtti.

Geminin Facebook sayfasında paylaşılan açıklamada Bailey şu ifadeleri kullandı:

"Yenilmezler, aileler ve dostlar… büyük bir üzüntüyle geçen hafta üç denizcinin birbirinden ayrı bağımsız şekilde intihar ettiğini teyit edebilirim. Çok üzgünüm. (...) Bu ölümler son iki yıldaki üçüncü, dördüncü ve beşinci mürettebat üyesinin intihar ettiğine işaret ediyor. Şimdi yas tutmak, birbirimize destek olmak ve ihtiyacı olanlarla ilgilenmek için mürettebat ve aile olarak kucaklaşma zamanı. Başka bir intiharı engellemek için nasıl birlikte çalışabileceğimize ilişkin öneri ve fikirlerinizi ortaya koyarak herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yardım istemenin asla utanılacak veya geri tepecek bir şey olmadığını yinelemek istiyorum."

Bailey, yaslı mürettebat üyelerine yardımcı olmak için “din görevlisi, psikolog ve rehberlerin” gemide bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:51
  1. ABD’nin uçak gemisi
  2. ABD
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  4. Robert John Bartulewicz III
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