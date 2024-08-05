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Dünya ABD acil durum ilan etti: 3 bin asker bölgeye gidiyor!
Dünya

ABD acil durum ilan etti: 3 bin asker bölgeye gidiyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:41:00 - 2024-08-05 16:44:20

ABD'nin Florida eyaletinde kasırga alarmı verildi. Vali Ron DeSantis acil durum ilan ederken, bazı bölgeler için tahliye talimatı verdi.

ABD’nin Florida eyaletinde Debby Kasırgası paniği yaşanıyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) tehlikeli fırtına dalgalarına ve sel baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunduğu Debby Kasırgası, dün yerel saatle 23.00’de yavaş hareket eden tropikal fırtınadan saatte 120 km’ye ulaşarak güçlü sürekli rüzgarlara ulaştı.

NHC yetkilisi Jamie Rhome yaptığı açıklamada, "Bu fırtınanın bir hikayesi olacak. Yavaş hareketi, tarihi miktarda yağış bırakacak ve potansiyel olarak 20 inçten fazla. Felaket niteliğinde sel baskınlarından bahsediyoruz” dedi. Rhome, Debby'nin sıcak Körfez sularından beslendiğini söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya hazırlık olarak birçok şehirde acil durum talimatları verirken, 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirdi ve eyalete bağlı Citrus, Dixie, Franklin, Levy ve Wakulla'nın Körfez kıyısındaki bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler emretti.
Florida’nın yanı sıra Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde de kasırgaya hazırlık amacıyla acil durum ilan edildi.

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