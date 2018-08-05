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Abartı egzoz kullananlara şok!

Düzce Emniyet Müdürlüğü, abartı egzozlu otomobil kullananlara ceza yağdırdı. Trafik kontrol uygulaması sırasında 12 araç ve motosiklet trafikten men edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:42
Abartı egzoz kullananlara şok!

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzozlu otomobil kullanan sürücülere savaş açtı. Ekipler yaptıkları denetimlerde abart egzoz bulunan modifiye araç ve motosiklet sürücüsüne ceza yazarak araçları trafikten men etti. 

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri halktan gelen abart egzozlardan gelen gürültüler ve modifiye araçların trafiği tehlikeye düşürdüğü şikayetlerinin yoğun gelmesi üzerine harekete geçti.

Düzce İl Merkezinde gün boyu uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Yunus Timleri ile Şahin Timleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şehrin bir çok noktasında uygulama yaptılar.

Yapılan uygulamalar sonucunda abart egzoz bulunan araçlar bulunan 12 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 5 araca sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 18 araca da çeşitli suçlardan 21 bin 452 TL Trafik idari para cezası uygulandı. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:42
  1. Düzce
  2. düzce

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