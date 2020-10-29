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Dünya AB yayınlanan görüntüler sonrası Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı
Dünya

AB yayınlanan görüntüler sonrası Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki insan haklarına aykırı uygulamalar sonrası, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i "acil" toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:12:00 -
AB yayınlanan görüntüler sonrası Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler sebebiyle acil toplantıya çağırdı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temasından sonra Frontex Yönetim Kurulu'nu 10 Kasım'da "acil" toplantıya çağırdığını bildirdi.

Johansson, Frontex yöneticileriyle yapılacak toplantıda, Yunanistan'daki geri itmelerin ve temel hakların korunmasının ele alınacağını belirtti.

Frontex'in Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden ve AB Komisyonunun iki temsilcisinden oluşuyor.

Alman dergisi de haber yapmıştı

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

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Yorumlar

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Abdrhman

Tek dişi kalmış canavar medeniyim diyen batının maskesi düşmüştür. Yazıklar olsun böyle Medeni batıya
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