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Dünya AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması çağrısında bulunarak, "Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak o zaman iyi geceler Avrupa" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:04:00 -
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Yunanistan'ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'karşıtlığıyla' bilinen Avusturya Başbakanı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baskı ve şantaj yapmakla suçladı.

Başbakan Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde verdiği röportajda, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe değindi.

Kurz'dan küstah açıklamalar

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" diyen Kurz, AB'nin Erdoğan'a izin vermemesi gerektiğini açıkladı.

Kurz daha önceki yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin mültecileri silah olarak kullandığını iddia etmişti.

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Yorumlar

aziz

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