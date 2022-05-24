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Dünya AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almama kararı aldı
Dünya

AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almama kararı aldı

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:49:00 -
AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almama kararı aldı

AB Konseyi, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan geçici ticaret serbestleştirmesi düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Söz konusu uygulama, sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalar ile çelik ithalatına yönelik anti-damping vergilerini de kapsayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından geçen hafta onaylanan söz konusu düzenleme, resmen imzalanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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