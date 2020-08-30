AB: Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye, Rusya ve Çin'le ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye, Rusya, ve Çin'in Avrupa'ya karşı oyunun kurallarını değiştirmek istediğini belirtti.

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde makale kaleme alan Josep Borrell, Türkiye, Rusya ve Çin'in ortak üç özelliğinin bulunduğunu iddia ederek, dışarıda egemen ve içeride otoriter olduklarını, herhangi dış bakıştan korunması gereken nüfuz alanları oluşturmayı hedeflediklerini ve küresel oyunun kurallarını değiştirmek istediklerini, çünkü dünyadaki güç dağılımının artık onların kendi doğduğu dönemle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Çin'in Hong Kong veya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gösterdiği tavra değinen Borell, egemen ülkelerin temel insan haklarına giderek daha çok karşı çıktığını ve Belarus'ta olduğu gibi daha çok özgürlük istediklerinde sivil toplumlara tüm uluslararası desteği önlemeye çalıştığını, egemen ülkelerin uluslararası taahhütlerine aykırı olarak kendi vatandaşlarının özgürlüklerini ihlal etmekten çekinmediğini yazdı.

Borrell, Moskova'nın Belarus üzerinde hakkı olduğunu düşündüğünü ve Avrupalıların sivil halka desteğini önlemeye çalıştığını, Belarus'un yeni bir Ukrayna'ya dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Ayasofya açıklaması: Tesadüf değil

Türkiye'nin Akdeniz'deki eylemlerde farklı yöntemler ortaya koyduğunu, kendini bölgede temel aktör olarak tanımlamaya çalıştığını söyleyen Borell, Ayasofya Camii'nin Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde yeniden ibadete açılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Borrell, Türkiye'nin birçok dosyada önemli ortak olmaya devam edeceğini, bunun, büyük komşu ile tehlikeli bir yüzleşme dinamiğinden çıkmalarını sağlaması gerektiğini söyledi.