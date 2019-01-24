AB sözcüsü doğruladı! Esed o ülkelere giremeyecek

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşer Esed ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Esad rejiminin, bazı AB diplomatlarının Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizelerini askıya aldığını doğruladı.

Esed rejiminin vizeleri iptal edilmiştir

Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının Suriye’ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa’dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşer Esed ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Yapılan açıklamada, “Beşşer Esed rejiminin vizeleri iptal edilmiştir” denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.

AB komisyonu sözcüsü doğruladı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin (bazı AB diplomatlarının) çoklu giriş vizelerini askıya aldığı doğru. Bu bağlamda, AB olarak üye devletlerle iletişimimizi sürdürüyoruz. Amacımız bu kararın alanda yaptığımız önemli işleri etkilemesinin önüne geçmek." diye konuştu.

Suriye’nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut ile Şam arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor.