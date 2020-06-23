  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Diyalog Süreci'ni tekrar başlatıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:26:18 -
AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Diyalog Süreci'ni tekrar başlatıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ara bulucuğuluyla Sırbistan ve Kosova arasında normalleşmeyi hedefleyen Diyalog Süreci'nin gelecek ay tekrar başlatılacağı duyuruldu.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın iki ülkeye ziyaretinin önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Stano, tam tarihin belli olmadığını ancak diyaloğun temmuz ayında tekrar başlatılacağını belirterek, "İki taraf da diyaloğun tekrar başlatılması konusunda mutabık kaldı." diye konuştu.

Brüksel'de, 19 Nisan 2013 tarihinde eski Kosova Başbakanı Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı