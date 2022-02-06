AB, Rusya’ya alternatif olarak Azerilere gitti

Ana tedarikçisi olan Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim yüzünden kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa, yüksek faturalar ve tedarikte yaşanan gecikmeler yüzünden sıkıntılar yaşıyor. Ancak Azerbaycan’ın doğal gaz üretme ve ihraç etme konusunda kapasitesi sınırlı. AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan’a yaptığı gezi sırasında, Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) daha fazla doğal gaz pompalamasını umduklarını açıkladı.

TAP’ın enerji ihracatı kapasitesini yılda 8 milyar metreküpten 10’a çıkarmasını beklediklerini vurguladı. Geçen yıl TAP’tan Avrupa’ya ithal edilen 8,1 milyar metreküp gazın 6,8’i İtalya’dan geçmişti. Simson ile görüşen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada geçen yıl toplamda 19 milyar metreküp gaz ihraç edildiğini, bunun 8,5’inin Türkiye’ye, kalanının İtalya, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaştırıldığını söyledi.