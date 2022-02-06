  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB, Rusya’ya alternatif olarak Azerilere gitti
Dünya

AB, Rusya’ya alternatif olarak Azerilere gitti

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan’dan daha fazla doğal gaz satın almak için temaslarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:38:00 -
AB, Rusya’ya alternatif olarak Azerilere gitti

Ana tedarikçisi olan Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim yüzünden kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa, yüksek faturalar ve tedarikte yaşanan gecikmeler yüzünden sıkıntılar yaşıyor. Ancak Azerbaycan’ın doğal gaz üretme ve ihraç etme konusunda kapasitesi sınırlı. AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan’a yaptığı gezi sırasında, Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) daha fazla doğal gaz pompalamasını umduklarını açıkladı.

TAP’ın enerji ihracatı kapasitesini yılda 8 milyar metreküpten 10’a çıkarmasını beklediklerini vurguladı. Geçen yıl TAP’tan Avrupa’ya ithal edilen 8,1 milyar metreküp gazın 6,8’i İtalya’dan geçmişti. Simson ile görüşen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada geçen yıl toplamda 19 milyar metreküp gaz ihraç edildiğini, bunun 8,5’inin Türkiye’ye, kalanının İtalya, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaştırıldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay