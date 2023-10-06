AB Konseyi Başkanı'nı dumura uğratan 'Karabağ' sorusu!

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 32 yıl sonra resmen lağvedildi. Bölgenin tamamen Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesiyle yeni bir süreç başladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan televizyonu İTV'nin haber müdürü olan Fikret Dolukhanov, Michel'e Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edildiği döneme atıfta bulunarak 'AB'nin neden 30 yıldır sessiz kaldığını, şimdi Ermenistan adına konuşur olduğunu ve bundan sonra tarafsız bir arabulucu rolü oynayıp oynayamayacağı' sorusunu yöneltti.

Michel, AB'nin 30 yıldır neden sessiz kaldığına ilişkin soruya yanıt vermezken arabuluculuk sorusuyla ilgili ise "Evet, AB tarafsız bir arabulucudur çünkü bizim gizli gündemimiz yok" dedi.

AB'nin hedefinin bölgede refah, istikrar, güvenlik ve bağlantılılığı sağlamak olduğunu anlatan Michel, AB'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında 3 yıl önce arabuluculuğa başladığını belirterek mayın haritaları ve alıkoyulanların takası, sınır belirme için kurulan ortak komisyonlar gibi somut konularda ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

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Michel, "Biz çok samimiyiz. Biz çok dürüstüz. Daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu da anlıyoruz. Bugün de Ermenistan Başkanı ile bu nedenle görüştük" diye konuştu.