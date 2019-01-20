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AB ile coğrafi işaret için işbirliği

Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 içerisinde AB’de ve Türkiye’de karşılıklı olarak coğrafi işaret tescilinin hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla 20+20 üründen oluşan pilot sistemin başlatılacağına işaret etti.

20 Ocak 2019 Pazar 09:58
AB ile coğrafi işaret için işbirliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya temasları dahilinde Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile görüştü. Pakdemirli, Hogan’la coğrafi işaretler konusunda atılacak ortak adımları da konuştu. 2019 içerisinde AB’de ve Türkiye’de karşılıklı olarak coğrafi işaret tescilinin hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla 20+20 üründen oluşan pilot sistemin başlatılacağına işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi: “Bu bağlamda ülkemiz tarafından 20 adet üründen oluşan bir listenin hazırlanarak yıl içerisinde Avrupa Komisyonu’na iletilmesi planlanıyor. Başlatılan pilot sistemin sonraki dönemde yapacağımız iş birliği için güzel ve sağlam bir zemin oluşturacağına inancım tam. Ayrıca atacağımız adımların, bundan sonraki çalışmalarımız için rehber niteliğinde olacağına ve halihazırda AB Komisyonunda bekleyen 14 adet ürünümüzün tescil sürecinin hızlanmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:58
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan
  3. Avrupa Birliği (AB)

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