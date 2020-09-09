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Ekonomi AB ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü
Ekonomi

AB ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,4 küçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:15:00 -
AB ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 14,7 azaldı. AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,4, 2019’un ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,9 düştü. Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü. Öte yandan, birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3,7, AB de yüzde 3,3 küçülmüştü.

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