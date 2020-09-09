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Ekonomi AB, Brexit anlaşmasını değiştirmeyi planlayan İngiltere'yi toplantıya çağırdı
Ekonomi

AB, Brexit anlaşmasını değiştirmeyi planlayan İngiltere'yi toplantıya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:17:55 -
AB, Brexit anlaşmasını değiştirmeyi planlayan İngiltere'yi toplantıya çağırdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerinde değişikliğe gitmeyi planlayan İngiltere'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından, Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Michale Gove ile telefonda görüştüğünü belirten Sefcovic, "İngiltere'ye kaygılarımızı güçlü biçimde ilettim. İrlanda ile Kuzey İrlanda Protokolüne tam ve zamanında uyumla ilgili güvenceler talep ettim." diye konuştu.

Sefcovic, AB-İngiltere Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi'ni en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağırdığını sözlerine ekledi.

Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi, AB ve İngiltere'nin Brexit anlaşmasının uygulanmasını ve yorumlanmasını denetlemek ile ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla kurulmuştu. Anlaşma gereği tarafların talep etmesi halinde komitenin 30 gün içinde bir araya gelmesi ve sorunları ele alması gerekiyor.

- Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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