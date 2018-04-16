Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB Bakanı Ömer Çelik: Yapılan açıklamalar sorumsuzca

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB üyesi 28 ülkenin dışişleri konseyi toplantısı sonunda Türkiye’ye yönelik eleştirel açıklamasının "sorumsuzca" olduğunu belirterek, "Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir açıklama bu." ifadesini kullandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:27
AB Bakanı Ömer Çelik: Yapılan açıklamalar sorumsuzca

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,   sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı  açıklamada, AB Dışişleri Konseyi toplantısında üye 28 ülke dışişleri bakanlarının  toplantı sonundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, şöyle devam etti: "AB Dışişleri Konseyi toplantısında üye 28 ülkenin dışişleri bakanları  toplantı sonunda 'Türkiye'nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale  getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu' demiş. Suriye’de olup  bitenler karşısında üstüne düşeni yapmayan AB, sorumsuzca bir açıklama daha  yapmış. AB, 'başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin'de olmak üzere,  Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe  duyuyor' demişler. Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir  açıklama bu."

Türkiye’nin hem Cenevre süreci ile siyasi çözüm arayışlarına destek  verdiğini hem de bunun tamamlayıcısı olarak Astana süreci ile Rusya ve İran’la  güçlü diyaloglar kurarak Suriye’deki insani durumu düzeltmeye çalıştığını ve  çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak için gayret ettiğine dikkati çeken Bakan  Çelik, "Bu tablo karşısında AB bazı üyelerinin geçmişten gelen hegemonik  çıkarları için Afrin harekâtımızı eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile  Rusya’nın arasını bozmaya çalıştığını itiraf ediyor." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMALAR DUYMAKTAN BIKTIK'

 Çelik, AB açıklamasında Türkiye karşıtlığı olduğunu vurgulayarak, şu  görüşlere yer verdi:"Siyasi ilkeler ve Suriye halkı için ayağa kalkması gereken sorumluluk  yok AB açıklamasında. Sadece Türkiye karşıtlığı var. Siyasi ilkeleri ve vicdanı  temsil eden Türkiye’ye karşı AB açıklaması duymaktan bıktık. Daha fazla  milyonlarca mülteciyi barındıran Türkiye’ye karşı AB’nin Suriye’deki insani durum  ve halka yardım konusunda hatırlatma yapması ise artık tam bir saçmalık ve bu  durum artık bir AB trajedisine dönüşmüş durumda."

 AB’ye ‘Gönüllü insani kabul programı' hatırlatmasında bulunan Bakan  Çelik, şunları kaydetti: "AB, Suriye’deki insani duruma gerçekten önem veriyorsa, önce söz  verip de yapmadıkları, kendi üyelerinin Suriyeli mültecileri alması için ‘gönüllü  insani kabul programı’ taahhüdünü yerine getirsin. Ardından da Cumhurbaşkanımızın  terörden arındırılmış bölgelerde insanların evlerine dönmesi için o bölgeleri  imar etme teklifine olumlu cevap versinler. İnsani duruma karşı sorumlu davranmak  istiyorlarsa buyursunlar bu konularda ellerini taşın altına soksunlar. Herkes  şunu net görmeli: Türkiye’nin Afrin harekâtına karşı çıkmak, o bölgede harekât  öncesi var olan terör hegemonyasına ve terör eliyle yerel halkın yerinden  edilmesine destek vermektir."

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:27
  1. bakan çelik
  2. Avrupa Birliği
  3. politika

YORUM YAZ

  • ÖzkanÖzkan21 sa önce
    Sagolsun almanlar, iyi kiskirtiyor diger avrupa ülkelerini!!! Bütün olay bu almanlarin kafasini koparin gerisi cözülür!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İtalyan devi, Bruma'ya kancayı taktı!
  1. İtalyan devi, Bruma'ya kancayı taktı!
  2. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  3. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
  4. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
  5. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
  6. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
  7. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  8. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  9. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  10. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  11. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  12. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  13. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  14. Hakkari'de park halindeki araç..
  15. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  16. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  17. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  18. Borsa günü düşüşle bitirdi
  19. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  20. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...