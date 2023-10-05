AB ateşle oynuyor! Müzakereler Aralık'ta başlayabilir

Ukrayna'nın AB dışişleri bakanlarını Kiev'de ağırlamasından birkaç gün sonra Brüksel'de Avrupa Birliği'ne katılım için diplomatik bir yol haritası çizdiğine işaret eden haberler geliyor.

Politico'nun planlar hakkında bilgi sahibi üç diplomata dayandırdığı haberine göre AB liderleri, Kiev'e yıl sonundan önce 27 ülkeli bloğa katılma konusunda resmi görüşmelere başlaması için yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar önümüzdeki ay bir ilerleme raporu yayınlanacağını ve resmi görüşmelerin aralık ayında yapılacağını belirtti.

Kaynaklara göre Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak olan resmi açıklama, üye devletlerin müzakerelerin açılmasına karşı çıkmasını zorlaştıracak.

Gazete, bir diplomatın "Bu konudaki siyasi baskı üye devletlerin karşı koyamayacağı kadar büyük olacak. Varsayımımız aralık ayında AB Konseyi'nin müzakereleri başlatmaya karar vereceği yönünde." ifadelerini kullandığını aktardı.

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Ukrayna'nın AB'ye katılımı için müzakerelerin başlaması için Ukrayna'nın Avrupa Komisyonu'nca belirlenen yedi koşulu karşılaması gerekiyor.

Gazeteye göre, resmi müzakerelerin açılması hem siyasi hem de hukuki açıdan sorunlu.

Ukrayna hükümeti, ağustos ayı itibarıyla bu koşulların henüz yalnızca ikisini karşıladığını belirtti ancak gazete, konuştuğu diplomatlardan birinin Ukrayna'nın yedi kriteri yerine getirme konusunda ne kadar ilerleme kaydettiği sorusuna "ilerlemenin cesaret verici olduğu ve yalnızca azınlıklarla ilgili bir alanın kısa vadede sorunlu göründüğü" yanıtını verdiğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'ya yönelik mali desteğe ilişkin uzlaşmanın giderek zorlaştığı bir dönemde, AB'nin bu adımının Kiev için kritik önem taşıyan uluslararası desteğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ABD'nin desteğinin devam edeceği yönünde güvence verdi, ancak partiler arası destek konusunda endişelerini dile getirdi.

Kirby "Ukrayna'nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını bir süre daha karşılamak için yeterli finansman yetkisine sahibiz. Ancak desteğimizin kesintiye uğramaması için Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yardım fonu, geçen hafta Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin öncülüğünde, ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla son dakikada varılan anlaşmadan çıkarıldı.

Ancak bu hareketin sonrasında, partisinin sağ kanadının başlattığı girişim sonucu McCarthy koltuğundan oldu.

Kongre, derin bir şekilde bölünmüş olan meclisin yeni bir başkan seçmeye çalışacağı önümüzdeki haftaya kadar fiilen askıya alınmış durumda.

Bu gelişmelerin, Ukrayna ve ordusuna karşı uzun süreli bir yıpratma savaşı içindeki Kremlin'in işine yarayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Euronews