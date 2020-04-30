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Ekonomi

AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:13:50 -
AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,17, en yüksek yüzde 1,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,03 olurken, tahminler yüzde 7,10-10,50 aralığında yer aldı.

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