Vatandaşların en çok gittiği marketler arasında yer alan A101, aktüel ürünlerini her hafta Perşembe günleri raflara çıkarıyor. Bundan dolayı özellikle bugün A101’in çalışma saatleri merak ediliyor. Peki A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nasıl?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde yalnızca 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. A101 marketleri de bu saatler arasında açık olacak. A101 marketleri, kapanış saatinden 10 dakika önce kasaları kapatıyor ve alışveriş yapılmıyor. Vatandaşların buna göre plan yapmasını tavsiye ederiz.

Risk grubuna göre iller

Düşük risk grubu: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta risk grubu: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek risk grubu: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok yüksek risk grubu: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon