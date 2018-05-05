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A vitamininin vücuda 5 etkisi

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için önemli bir yere sahip olan ve hücre büyümesine yardımcı A vitamini, vücut için gerekli vitaminler arasında yer alır. Daha çok hayvansal gıdalardan elde edilen A vitamini iki ayrı türe sahiptir. İçeriğinde yer alan antioksidanlar ile kanser dahil olmak üzere birçok rahatsızlık için hücre fonksiyonlarını düzeltici etkisi vardır. Bağışıklık ve iskelet sistemi üzerinde etkilidir.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:18
A vitamininin vücuda 5 etkisi

1. KANSERİ ÖNLER

Özellikle doğal kaynaklardan alınan A vitamini hücrelerin kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmalara göre A vitaminin içeriğindeki zengin antioksidan ile kanserli hücreleri tedavi ettiği görülmüştür.

2. ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçeriğinde A vitamini yer alan antioksidanlar çocukları özellikle ishal ve kızamık gibi enfeksiyonlardan koruyucu etkiye sahiptir.

3. YAŞA BAĞLI GÖRME KAYBINI ENGELLER

Yaşlı insanlarda görme kaybının en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen merkezi görme kaybında bakır ve çinko mineralleri ile birlikte alınan A vitamini, içeriğinde yer alan beta-karoten ile yavaşlatıcı etkiye sahiptir.

4. BEDENSEL İŞLEVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YARDIMCIDIR

Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesinde doğrudan etkili olan A vitamini, merkezi sinir sisteminin gelişimine de yardımcı olur.

5. GÖZ RAHATSIZLIKLARINDA ETKİLİDİR

Gece körlüğü, katarakt, glokom gibi görme rahatsızlıklarında A vitamini önleyici özelliği ve göz sağlığını koruyucu etkisi yanında görmeyi güçlendiren bir özelliğe sahiptir.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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