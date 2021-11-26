A Milli Takımın FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda rakipleri belli oldu

AMilli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i elemesi halinde play-off finalini sahasında oynayacak.

Stefan Kuntz: En zor yol C'ydi ve biz de oradayız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz eşleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"En zor yol C'ydi ve biz de oradayız. Takım olarak, ekip olarak, ben buraya geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz."

A Yolu

İskoçya-Ukrayna

Galler-Avusturya

B Yolu

Rusya-Polonya

İsveç-Çekya

C Yolu

İtalya-Kuzey Makedonya

Portekiz-Türkiye