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Spor A Milli Takım'da sakatlanan Rıdvan Yılmaz, Litvanya maçının kadrosundan çıkarıldı
Spor

A Milli Takım'da sakatlanan Rıdvan Yılmaz, Litvanya maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya karşılaşması öncesi kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 13:07:00 -
A Milli Takım'da sakatlanan Rıdvan Yılmaz, Litvanya maçının kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."

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