A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular eksiksiz olarak katıldı. Litvanya karşılaşmasına 11'de başlayan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve geçiş oyunları üzerinde çalıştı.

A Milli Takım'ın bu akşamki çalışmasını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.30'da (TSİ 19.30) Lüksemburg Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam edecek. İlk 15 dakikası medyaya açık olacak çalışma öncesinde, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcunun bu tesiste düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 17.45'te (TSİ 18.45) başlayacak.