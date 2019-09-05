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A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

05 Eylül 2019 Perşembe 15:48
A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın son antrenmanında sakatlanan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kulüp takımlarında yaşadıkları sakatlıklarla kampa katılan, milli takımda tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlanan Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın son durumlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, futbolcunun ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı aktarıldı.

Kulüp takımında tendinit teşhisi konulan Ozan Tufan'ın sağlığı göz önünde bulundurularak şu an takımla idman yapmasının uygun görülmediği, tedavisinde ilerleme kaydedildiği takdirde takımla idmanlara katılması kararının değerlendirileceği duyuruldu.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Okay Yokuşlu'nun planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangare'nin tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, futbolcunun ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının öngörüldüğü vurgulandı.

Enes Ünal'ın sakatlığının tamamen geçtiği aktarılırken, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmadığı hatırlatıldı.

A Milli Takım'da daha önce de Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:48
  1. A Milli Futbol Takımı
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