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Spor A Milli Takım salonda çalıştı
Spor

A Milli Takım salonda çalıştı

A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 07:02:00 -
A Milli Takım salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için dün bu ülkeye giden A Milli Takım, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı. A Millîler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı.

A Milli Takım, yarın saat 17.00'de (TSİ 18.00) Prens Henri Stadyumu'nda (Stade Prince Henri) yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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