A milli takım İspanya’da! Norveç Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
A milli takımı, Hollanda karşısında 4-2’lik skorla sahadan galibiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye, 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G grubundaki 2. maçını Norveç’le yapacak. İspanya’da oynanacak karşılamanın detayları merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’da oynanacak Norveç Türkiye karşılaşmasının hangi gün, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Norveç Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’da oynanacak Norveç Türkiye karşılaşmasının hangi gün, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.
Gruptaki ilk maçında 3 puanı elde eden A milli takım, deplasmanda Norveç takımıyla karşılaşacak. Söz konusu karşılaşmadan Milliler, sahadan galibiyetle ayrılırsa grupta liderliğe oturacak. Peki, Norveç Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
Norveç Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
İspanya’nın Oslo kentinde bulunan Ullevaal Stadyumu’nda yapılması planan karşılaşma, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Malaga şehrinde yapılacak. Norveç Türkiye karşılaşması, 27 Mart tarihi saat 20.00’da başlayacak. Söz konusu müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda ikinci sırada yer alan Türkiye, liderlik için ter dökecek.