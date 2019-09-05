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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

- Sakatlığı geçen Ozan Tufan antrenmanda yer aldı

05 Eylül 2019 Perşembe 19:28
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen Ozan Tufan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.

Antrenmanda sol bacağında ağrı hisseden Emre Belözoğlu bir süre çalışmaya ara verdi. Şenol Güneş'in de yanına gelerek durumunu sorduğu Emre, daha sonra ise takımla çalışmaya devam etti.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş, saha kenarında bir süre golcü futbolcu Cenk Tosun ile özel olarak da görüştü.

İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşmasının oynanacağı Vodafone Park'ta yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:28
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Andorra
  3. EURO 2020
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