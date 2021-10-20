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Spor A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık maçı Başakşehir'de oynanacak
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık maçı Başakşehir'de oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:33:00 -
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık maçı Başakşehir'de oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım'da saat 20.00'de başlayacak mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Milli takım, gruptaki son maçında ise Karadağ ile 16 Kasım'da Podgorica Gradski Stadı'nda karşılaşacak.

 

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