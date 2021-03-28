  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gurur duyuyorum
Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı alınan 3-0'lık galibiyeti, "Gurur duyuyorum. Dikkatli, yürekten ve zamanında oynadılar." diye değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:01:00 -
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gurur duyuyorum

Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi.

"Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti.

Güneş, Letonya'ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.

Güneş, karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan'ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.

Bu arada Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken de, "Türkiye çok erken gol buldu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..
Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı
Yaşam

Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir galerinin araç ilanını 'Biz alacağız arabayı siteden kaldırın' di..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay