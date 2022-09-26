A Milli Futbol Takımı mağlubiyetle bitirdi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1'lik skorla yenildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Torsvollur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Davidsen ile 59. dakikada Edmundsson kaydetti. Milli Takımımızın tek golünü 89. dakikada Serdar Gürler attı.
Bu sonucun ardından daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Milli Takım gruptaki ilk mağlubiyetini alarak grubu 13 puanla lider tamamladı. Grupta sadece 1 galibiyeti bulunan Faroe Adaları ise puanını 8'e yükseltti.
Faroe Adaları: 2 - Türkiye: 1
Stat: Torsvollur
Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)
Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen (Dk. 57 Mikkelsen), Meinhard Olsen (Dk. 90+4 Johannesen), Edmundsson (Dk. 72 Klamint Olsen)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 82 Umut Bozok), Berkan Kutlu (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün (Dk. 60 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Serdar Gürler), Serdar Dursun
Goller: Dk. 51 Davidsen, Dk. 59 Edmundsson (Faroe Adaları), Dk. 89 Serdar Gürler (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 22 Joensen, Dk. 87 Gestsson (Faroe Adaları), Dk. 50 Berkan Kutlu (Türkiye)