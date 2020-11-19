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Spor A Milli Futbol Takımı Macaristan'a yine yenildi
Spor

A Milli Futbol Takımı Macaristan'a yine yenildi

Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Macaristan'a 2-0 kaybetti - Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet alabildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:20:31 -
A Milli Futbol Takımı Macaristan'a yine yenildi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan ile oynadığı ilk maçı Türkiye'de 1-0 kaybederken, deplasmandaki önemli maçta da rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Grubu 11 puan lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselen Macaristan, 6 puanı Türkiye'den aldı.

Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü.


- Son 8 maçta 1 galibiyet


Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi.

Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı.

Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.


- Şenol Güneş'in 50. resmi maçında 10. yenilgi


A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.


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