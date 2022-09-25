A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

Karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Mehmet Büyükekşi idman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ile saha kenarında kısa bir süre sohbet etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamlayacak.