A Milli Futbol Takımı Almanya'da
KÖLN (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.
İstanbul’dan THY’ye ait özel uçakla Köln/Bonn Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 21.00’de son antrenmanını Köln’de yarın karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı’nda yapacak.
İdman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli oyuncu düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunacak.