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Spor A Milli Futbol Takımı Almanya'da
Spor

A Milli Futbol Takımı Almanya'da

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:24:19 -
A Milli Futbol Takımı Almanya'da

KÖLN (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

İstanbul’dan THY’ye ait özel uçakla Köln/Bonn Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 21.00’de son antrenmanını Köln’de yarın karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı’nda yapacak.

İdman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli oyuncu düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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