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Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının B Grubu'nda, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:37:00 -
A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Milli takım, 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde A Grubu'nu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek.

Tempolu başlayan maçta Auda ve Balvin ile boyalı alandan sayılar bulan Çekya'ya Furkan Korkmaz'ın skorer oyunuyla karşılık veren Türkiye, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. A Milli Basketbol Takımı, Buğrahan Tuncer'in basketiyle 13. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 26-20. Aldıkları molanın ardından toparlanan ve 8-0'lık seri yakalayan Çekya, 15. dakika skor üstünlüğünü eline geçirdi: 26-28. İsabetsiz atışlar ile top kayıpları yapan Çekya karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden, pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan milliler, çeyreğin bitimine 43 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 43-33. Türkiye, soyunma odasına 45-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasında takımlar 4'er sayı üretebildi. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı 14 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 63-54 önde girdi.

Dördüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova ile dış atışlardan kritik 4 isabet bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Öte yandan milli basketbolcu Berk Uğurlu, sol ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

 

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